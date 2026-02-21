По информации MMA News, стало известно, что Хамзат Чимаев 11 апреля на турнире UFC 327 может подраться с Иржи Прохазкой за вакантный титул в полутяжелой весовой категории.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Также в контексте чемпионской гонки фигурирует и представитель Новой Зеландии Карлос Олберг, который идет на серии из девяти выигранных поединков кряду и занимает третью строчку рейтинга.

С большей долей вероятности, чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра в ближайшие дни оставит свой пояс вакантным и поднимется в дивизион до 120 кг. Уже есть слухи о его бое с Сирилом Ганом за временный титул.

В таком случае пояс в среднем весе также станет вакантным. Ранее Чимаев уже не раз заявлял о желании перейти в полутяжелый дивизион и подраться за второй титул.