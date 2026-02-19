Звездный американский боксер Райан Гарсия утверждает, что находится в лучше форме в карьере накануне боя с Маррио Барриосом за титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

Райан Гарсия (слева) globallookpress.com

«Я просто хочу быть на высоте и показать людям, на что я способен. Вы увидите, как я сражаюсь изо всех сил. Я действительно приложил все усилия, чтобы быть в хорошей форме, от диеты до дисциплины, от всего, чем мне пришлось пожертвовать, и я делал это на каждом этапе подготовки. Так что вы увидите меня в лучшей форме, чем когда-либо. Я не думаю, что Барриос сможет реагировать на удары, которые будут сыпаться со всех сторон. Он не совладает с моей скоростью ипросто не сможет за мной угнаться, вот и все»

Бой Барриоса и Гарсии пройдет в эти выходные. Райан проиграл свой последний поединок Роландо Ромеро по очкам. Маррио ранее подрался вничью с Мэнни Пакьяо.