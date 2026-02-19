Четвертый номер рейтинга среднего веса UFC Энтони Эрнандес поделился планом на бой против бывшего чемпиона дивизиона Шона Стрикленда в эти выходные.

Энтони Эрнандес против Брендана Аллена globallookpress.com

«Я просто выйду и сделаю то, что у меня получается лучше всего. Я не стремлюсь быстро вывести его из игры в первом раунде. Буду мучить Стрикленда все 25 минут. Мне действительно нравится причинять людям боль, как бы странно это ни звучало. Для меня это своего рода терапия. Так что не знаю, как все пройдет и смогу ли я его финишировать. Если нет, то я все равно получу удовольствие в этом бою»

В настоящее время у Эрнандеса серия из восьми побед. В предыдущем поединке он одолел удушающим приемом в четвертом раунде Романа Долидзе.