Первый в современной истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех дивизионах Теренс Кроуфорд признался, что хотел завершить карьеру еще в 2023-м году после поединка против Эррола Спенса.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«Выиграю я или проиграю у "Канело", я на 1000 процентов был уверен, что закончу карьеру после этого поединка. Я прошел через все. Я хотел уйти после боя с Эрролом Спенсом. Я всегда говорил себе, что хочу уйти из бокса, а не чтобы бокс ушел из меня. Я прошел через все страдания, прошел через то, о чем не принято говорить. Сколько еще таких испытаний мне предстояло пройти?»Канело« был последним бойцом на финишной прямой. Я победил его и достиг всех высот»

Кроуфорд завершил свою карьеру после победы над «Канело» по очкам в сентябре 2025-го. Годом ранее он одолел аналогичным образом Исраила Мадримова. До этого в 2023-м нокаутировал Спенса.