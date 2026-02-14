Спортивный комментатор UFC Майкл Биспинг предложил устроить бой Илии Топурии и Ислама Махачева в Белом доме.

Майкл Биспинг
Майкл Биспинг globallookpress.com

«Нельзя проводить мероприятие в Белом доме, чтобы оно не превратилось в настоящую битву.  На мой скромный взгляд, сейчас нет более принципиального боя, чем поединок Ислама Махачева против Илии Топурии.

Я знаю, что Джастин временный чемпион легкого веса, а Илия абсолютный, и они должны встретиться.  Но такие бои, как Махачев с Топурия, намечаются раз в жизни.  Весь мир будет смотреть.

Это факт.  За ним будут наблюдать миллиарды людей.  В Белом доме UFC должны устроить самые грандиозные бои.  Так что, к сожалению, в этой ситуации Джастину Гейджи придется подождать», — добавил Биспинг.