Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал всю индустрию ММА из-за давления со стороны промоушена и просьбы отказаться от титула ввиду долгого простоя.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Всем абсолютно все равно на здоровье бойца. Ты получил запрещенный удар, у тебя проблемы, которые могут повлиять на твою жизнь, но это никого не волнует.

Я не перестану любить смешанные единоборства никогда. Однако я ненавижу этот бизнес. Любого бойца можно заменить, индустрия давит и заставляет тебя это почувствовать»

Накануне Аспиналл перенес вторую операцию на глазах. Стало известно, что британец пропустит еще 8-9 месяцев.

В связи с этим руководстве попросили бойца освободить титул и гарантировали ему чемпионский поединок сразу после возвращения.