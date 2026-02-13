Новый чемпион наилегчайшей весовой категории UFC Джошуа Ван может провести очередную защиту против представителя Японии Татсуро Таиры.

Джошуа Ван globallookpress.com

Их поединок в разработке на 327-м номерном турнире в Майами, который пройдет в ночь с 11 на 12 апреля. Таира сейчас занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.

В предыдущем поединке он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над бывшим чемпионом категории Брэндоном Морено. До этого раздельным решением судей проиграл Брэндону Ройвалу.

Ван в декабре 2025 года одолел техническим нокаутом Александре Пантожу в первом раунде и стал новым чемпионом. Тогда бразилец неудачно приземлился на руку и не сумел продолжить бой из-за травмы.