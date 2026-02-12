Легендарный американский боксер Рой Джонс рассказал, в чем разница между восходящей звездой Шакуром Стивенсоном и великим чемпионом Флойдом Мейвезером.

Рой Джонс globallookpress.com

«Шакур никогда не рискует, не дает соперникам ни единого шанса его победить. Но его отличие от Флойда в том, что он дерется со всеми, а не уворачивается и не прячется от кого-либо. Он дерется со всеми, в этом и вся разница. Он мог бы быть Мейвезером в эпоху, когда Флойда не побеждали, но он немного отличается от Флойда тем, что готов принять серьезный вызов»

Стивенсон в своей карьере не потерпел ни единого поражения и уже стал чемпионом мира в четырех разных дивизионах. В последнем бою Шакур победил по очкам Теофимо Лопеса.