Топовый боец легчайшего веса UFC Винисиус Оливейра заявил, что бывший претендент на титул в их дивизионе Умар Нурмагомедов боится его.

Винисиус Оливейра globallookpress.com

«Умар скучный боец. Да, он силен в партере. Зато он не очень сильно бьет, и при этом все еще в топе нашей весовой категории. Хотел бы однажды с ним сразиться, но последний бой, который он провел, меня не впечатлил. Думаю, поединка между мной и Умаром не будет, потому как он меня боится. Он убегает от меня, как от проклятия. Так что, возможно, далее я подерусь с Шоном О'Мэлли»

Оливейра идет в промоушене на серии из четырех побед подряд. В эти выходные на UFC Vegas 113 бразилец встретиться в поединке с Марио Баутистой.