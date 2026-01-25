Российский боец ММА Андрей Пуляев уступил единогласным решением судей представителю Камеруна Атебе Гаутье на UFC 324.  Поединок проходил в рамках среднего дивизиона.

Атеба Гаутье
Атеба Гаутье globallookpress.com

По ходу встречи представитель Африки дважды отправлял Пуляева в нокдаун.  Судьи оценили поединок со счетом 30-27 и 29-28 (дважды) в пользу Гаутье.

Для камерунского средневеса это четвертый выигранный поединок в промоушене с момента дебюта.  Ранее Атеба одержал три победы подряд нокаутом в первом раунде.

Для Андрея это второе поражение в UFC.  Также в активе российского бойца есть одна победа в лиге — нокаутом во втором раунде над Ником Кляйном в предыдущей встрече.