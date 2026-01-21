Глава UFC Дана Уайт поделился, когда появится информация о поединках на историческим турнире в Белом доме, приуроченному к 250-летию независимости США.

Дана Уайт globallookpress.com

«В эти выходные, когда закончится турнир UFC 324, мы начнем планировать новый график проведения турниров UFC и поговорим о мероприятии в Белом доме.

Я сказал, что не буду трогать этот кард до февраля. Теперь я думаю, что мы составим список участников ко второй неделе февраля»

Ранее было несколько слухов о том, кто может подраться на турнире в Белом доме. На данный момент не планируется поединков с участием Конора Макгрегора и Джона Джонса. Также под вопросом участие чемпиона в легчайшем весе Петра Яна.