Бывший чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джамал Хилл считает, что Алексу Перейре будет непросто в тяжелом дивизионе.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Я по-прежнему считаю, что это будет непросто. Алексу будет сложно просто потому, что некоторые тяжи начнут с ним бороться. Они будут пытаться его схватить и перевести. Перейра неплохо защищался от тейкдаунов в последнее время, но его уже укладывали на лопатки в полутяжелом дивизионе. Эти здоровяки в тяжелом весе легко поднимут его. Они без проблем смогут его поднять и перевести. Достаточно лишь одной попытки»

Перейра в последнем поединке на UFC 321 нокаутировал Магомеда Анкалаева в реванше в полутяжелом весе и вернул себе титул чемпиона. После победы бразилец заявил о желании подняться в тяжелый дивизион.