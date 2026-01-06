Американский спортивный комментатор ММА Джон Аник высказался против организации боя Конора Макгрегора с Майклом Чендлером.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Этот бой ничего для меня не значит. Я бы хотел увидеть Конора Макгрегора снова в октагоне, а Майкл Чендлер всегда носит звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки, так что, думаю, он тоже заслуживает места на турнире в Белом доме. Но для меня их очный бой не имеет значения в легком весе. Они, наверное, будут рубиться на скорости 170 км/ч. Но я бы предпочел, чтобы Конор дрался с Нейтом Диасом или Маурисио Руффи»

Макгрегор в последний раз дрался летом 2021 года. Тогда ирландец сломал ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье.