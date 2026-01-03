25 января на UFC 324 Кайла Харрисон проведет первую защиту пояса в женском легчайшем весе. Ее соперницей станет легендарная экс-чемпионка дивизиона Аманда Нуньес, которая намерена вернуться на вершину после простоя в 2,5 года

Историческое противостояние вместо проходной защиты

Грядущий бой за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес, назначенный на 25 января 2026 года, уже называют самым громким событием в женском ММА за последнее десятилетие.

На кону не просто пояс, а историческое наследие и звание величайшей. Казалось бы, все очевидно: действующая чемпионка против бойца, который не выходил в октагон 2,5 года. Формальная логика отдает все козыри в руки Харрисон, находящейся в расцвете сил.

Однако в битвах легендами никогда не бывает просто. История уже знает немало подобных примеров: Стерлинг выиграл у Сехудо лишь раздельным решением, Джонс и вовсе задушил Гана, Биспинг был деклассирован вернувшимся Жоржем Сен-Пьером.

Аманда Нуньес уходила непобежденной, отказавшись от чемпионского пояса по собственной воле. Она возвращается на UFC 324 не из-за финансовых проблем, а ради вызова, которого так не хватало ей на пике карьеры.

Именно этот психологический фактор играет ключевую роль. Нуньес не вернулась бы, будучи неуверенной в своей готовности. Для Харрисон это первый по-настоящему исторический бой, для «Львицы» — еще один шаг к статусу величайшей.

Неоспоримая мощь Харрисон и ее уязвимые места

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон globallookpress.com

Сильные стороны Кайлы Харрисон очевидны. Ее фирменное оружие — бескомпромиссная борьба, построенная на фундаменте базы дзюдо. В UFC она доказала, что для досрочной победы ей достаточно 1-2 тейкдаунов.

В боях с Холли Холм и Джулианной Пеньей так и получилось. Она демонстрировала подавляющий контроль в партере, измотала соперниц и финишировала.

Против Пеньи в последнем поединке ей понадобилось менее двух раундов, чтобы найти болевой на руку и забрать пояс. Физическая мощь в клинче и на земле главный козырь американки.

Харрисон находится в идеальной спортивной форме без длительных простоев. Тем не менее, ее стиль не является безупречным. В стойке Кайла не выглядит также уверенно, как на земле. Поединок с Кетлен Виейрой в октябре 2024 года стал тому подтверждением.

Соперница сумела навязать драку в стойке, нанесла Харрисон рассечение и дала ей один из самых трудных боев в карьере. Тот поединок показал, что с американкой вполне можно конкурировать.

Таким образом, Харрисон пусть и фаворит, но фаворит с четко выявленными сильными и слабыми сторонами. Ее план «А» известен всем, и Нуньес будет к нему готова, как никто другой.

Техническое превосходство против простоя

Top 5 Amanda Nunes Finishes

Аманда Нуньес возвращается после беспрецедентного для элитного уровня простоя. Это, безусловно, главный вопрос к ее готовности. Однако ушла она не на спаде, а на пике, доминирующе переиграв Ирен Алдану летом 2023-го.

Ее технический арсенал по-прежнему считается эталонным для дивизиона. В стойке «Львица» куда более разнообразна: многоударные серии, работа ногами на всех уровнях, включая хай-кик, и превосходный футворк.

Если Харрисон стремится измотать и задавить в партере, то Нуньес способна удивлять во всех плоскостях. База БЖЖ дает уверенность в партере. Ей не нужно доминировать там пять раундов — достаточно грамотно защищаться от проходов Кайлы.

Удержать ее саму на настиле октагона задача из разряда фантастики. Умение Кайлы быстро подниматься на ноги или работать снизу было отработано в десятках боев.

Главная неизвестность — это кардио Аманды после долгого перерыва. Сможет ли она поддерживать высокий все пять раундов? Однако тот же вопрос можно задать и Харрисон, которая известна энергозатратным стилем.

Физическая форма после сгонки веса тоже сыграет роль. В таком случае техническое превосходство бразильянки выйдет на первый план.

Как пройдет бой?

Кайла Харрисон globallookpress.com

Самый логичный сценарий для Харрисон — превратить бой в изматывающую борьбу. Постоянный прессинг, клинч и попытки тейкдаунов могут принести ей победу по очкам.

Однако Нуньес далеко не Пенья и не Холм. Ее защита от проходов в ноги и навыки работы у сетки куда лучше. Она мастерски использует клинч для отдыха в защите, собственных завязок в атаке и последующего нанесения коротких акцентированных ударов.

В стойке Нуньес имеет все шансы разобрать соперницу в чистую. Ее джебы, кроссы и лоу-кики могут нанести значительный урон еще до того, как Харрисон успеет перевести бразильянку вниз.

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор первого чемпионского раунда для Кайлы. Давление, нервы и незнакомый уровень сопротивления способны сыграть злую шутку.

Нуньес же прошла через все возможные сценарии в октагоне. Таким образом, бой сведется к битве выносливости и воли. Харрисон, безусловно, сильнее физически.

Но Нуньес лучше в техническом плане и обладает бесценным опытом. Для Кайлы это не рядовая защита пояса, а тяжелейший вызов, который определит ее истинное место среди лучших.