Именитый российский боец ММА Магомед Исмаилов заинтересован в борцовских схватках с Юсуфом Раисовым, Арманом Царукяном и Владиславом Белазом.

Магомед Исмаилов globallookpress.com

«Я и есть джиу-джитсу! Я и есть грэпплинг. В этой стихи съем любого. Выставляйте всех по очереди против меня. Выпустите любого бойца на ковер вне зависимости от весовой категории, и им руку не поднимут. Царукян, Раисов, каждого отправлю домой. Дайте мне Белаза. Пусть выйдет на борцовскую площадку и все станет на свои места. Тогда он поймет с кем столкнулся»

Магомед Исмаилов не дрался по ММА уже 3 года после победы единогласным решением судей над Александром Шлеменко в декабре 2022-го. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 побед, 3 поражения и одна ничья.