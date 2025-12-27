Именитый российский боец ММА Магомед Исмаилов заинтересован в борцовских схватках с Юсуфом Раисовым, Арманом Царукяном и Владиславом Белазом.

Магомед Исмаилов
Магомед Исмаилов globallookpress.com

«Я и есть джиу-джитсу!  Я и есть грэпплинг.  В этой стихи съем любого.  Выставляйте всех по очереди против меня.  Выпустите любого бойца на ковер вне зависимости от весовой категории, и им руку не поднимут.  Царукян, Раисов, каждого отправлю домой.  Дайте мне Белаза.  Пусть выйдет на борцовскую площадку и все станет на свои места.  Тогда он поймет с кем столкнулся»

Магомед Исмаилов не дрался по ММА уже 3 года после победы единогласным решением судей над Александром Шлеменко в декабре 2022-го.  Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 побед, 3 поражения и одна ничья.