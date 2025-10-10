Бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигередо рассчитывает на титульный бой с Мерабом Двалишвили в легчайшем весе, если победит Монтела Джексона на турнире в Рио в ночь с 11 на 12 октября.

Дейвисон Фигередо globallookpress.com

«Я всегда говорю себе, что если я проигрываю, то это потому, что я совершил какую-то ошибку в своей жизни, понимаете? В перерывах между боями с Петром Яном и Кори я совершал ошибки.

В бою с Кори я вышел в октагон с серьезными травмами, но все равно боролся и не позволил отменить бой. Теперь я хочу выложиться на 100 процентов, показать, на что я способен, и одержать победу.

И, конечно, я обязательно попрошу о титульном бое — тем более что среди известных бойцов дивизиона я единственный, кто еще не дрался с Мерабом. Я надеюсь, что получу такую возможность.

Если я выйду и покажу отличную игру, это может привести меня к титульному бою. Вот чего я хочу», — заявил Фигередо.