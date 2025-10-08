Легендарный боец ММА Кенни Флориан сравнил чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили с непобежденным россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Сейчас я не вижу никого, кто бы мог его побить, опять же, мне очень интересен предстоящий бой с Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой. Если Баутиста сможет собраться и показать, что он может бороться в контрстиле, я думаю, он станет реальной угрозой в дивизионе. Но в остальном я не знаю, кто еще способен конкурировать на чемпионском уровне. Двалишвили — это Хабиб в весовой категории до 61 кг, вот и все»

Мераб выиграл последний бой единогласным решением судей у Кори Сэндхагена. Для грузина это уже 14-я победа подряд и третья защита титула в легчайшем весе.