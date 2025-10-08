Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян поделился в своих соцсетях планом на поединок с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Арман Царукян (справа) globallookpress.com

«Что я хочу передать Хукеру? В общем-то, сказать нечего. Пускай тренирует борьбу, потому в нашем поединке я буду бороть его все 25 минут»

Бой Царукяна и Хукера станет главным событием вечера на турнире в Катаре 22 ноября и пройдет в формате пяти раундов. Победитель данного противостояния получит статус претендента на титул.

Хукер в последний раз дрался в сентябре прошлого года. Тогда новозеландец одолел раздельным решением судей Матеуша Гамрота. Дэн выиграл 4 из пяти предыдущих поединков и располагается на шестой строчке в рейтинге легковесов.