Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что с третьего раза побьет Алексу Перейру и вернет себе пояс.

Алекс Перейра и Иржи Прохазка
Алекс Перейра и Иржи Прохазка globallookpress.com

«Да, я считаю, что могу завоевать пояс.  Неважно как, я найду способ.  Я извлеку уроки из этих двух боев и не повторю своих ошибок.  Я стану только лучше.  Я просто хочу сразиться за титул, неважно с кем»

Прохазка в последнем бою на UFC 320 победил нокаутом в третьем раунде Халила Раунтри.  Также ранее аналогичным образом он выиграл поединок у Джамала Хилла.

При этом чех уже дважды уступил досрочно Алексу Перейре, который в эти выходные снова стал чемпионом в полутяжелом весе, финишировав Магомеда Анкалаева за 80 секунд.