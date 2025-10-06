Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что с третьего раза побьет Алексу Перейру и вернет себе пояс.

Алекс Перейра и Иржи Прохазка globallookpress.com

«Да, я считаю, что могу завоевать пояс. Неважно как, я найду способ. Я извлеку уроки из этих двух боев и не повторю своих ошибок. Я стану только лучше. Я просто хочу сразиться за титул, неважно с кем»

Прохазка в последнем бою на UFC 320 победил нокаутом в третьем раунде Халила Раунтри. Также ранее аналогичным образом он выиграл поединок у Джамала Хилла.

При этом чех уже дважды уступил досрочно Алексу Перейре, который в эти выходные снова стал чемпионом в полутяжелом весе, финишировав Магомеда Анкалаева за 80 секунд.