Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра высказался насчет критики Тома Аспиналла о его поражении Магомеду Анкалаеву в первом поединке.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Мы говорим о крупнейшей организации в мире. Я занимаюсь кикбоксингом, у меня нет опыта борьбы, мало опыта в ММА. Мы говорим о спорте высочайшего уровня, поэтому, если бы против меня вышел худший боец UFC, я был бы в невыгодном положении, так что вся его критика бессмысленна»

Перейра и Анкалаев провели бой в марте, и российский спортсмен выиграл единогласным решением судей, завоевав титул в весовой категории до 93 кг.

После их поединка Аспиналл заявил, что Алекс проиграл, потому как был слишком сосредоточен на борьбе оппонента. По мнению Тома, бразилец не смог раскрыться полностью из-за слишком осторожного стиля и страха оказаться в партере.