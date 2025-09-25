3-й периодБарыс — Ак БарсОнлайн
    «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Мурат Гассиев: Любой из топ-20 может побить Усика, один удар, и все

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Мурат Гассиев Александр Усик
    Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что любой рейтинговый тяжеловес может победить Александра Усика.

    Александр Усик
    Александр Усик

    «Его текущие результаты говорят сами за себя. Усик сейчас номер один в тяжелом весе, но все может быстро измениться. Любой тяжеловес из топ-20 рейтинга может побить его. В этом весе все ребята переваливают за 100 кг. Пропускаешь один шальной удар, и все. Не считаю Усика неуязвимым. Ко всем можно подобрать ключи»

    Усик дважды становился абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В последнем поединке украинец в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа.

    Также Александр ранее объединял все 4 пояса и в первом тяжелом дивизионе в 2018 году, когда выиграл единогласным решением судей у Мурата Гассиева.

