Мурат Гассиев: Любой из топ-20 может побить Усика, один удар, и все

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе заявил , что любой рейтинговый тяжеловес может победить

«Его текущие результаты говорят сами за себя. Усик сейчас номер один в тяжелом весе, но все может быстро измениться. Любой тяжеловес из топ-20 рейтинга может побить его. В этом весе все ребята переваливают за 100 кг. Пропускаешь один шальной удар, и все. Не считаю Усика неуязвимым. Ко всем можно подобрать ключи»

Усик дважды становился абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В последнем поединке украинец в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Также Александр ранее объединял все 4 пояса и в первом тяжелом дивизионе в 2018 году, когда выиграл единогласным решением судей у Мурата Гассиева.