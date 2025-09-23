Двалишвили: После боя с Сэндхагеном у меня будет 100 удачных тейкдаунов в UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе намерен стать первым бойцом в истории промоушена, кто провел 100 удачных тейкдаунов за карьеру в организации.

«Думаю, после боя с Сэндхагеном у меня будет 100 удачных тейкдаунов. В UFC Я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что буду больше концентрироваться на ударах, но, думаю, это придет само собой. Когда я финишировал Шона О’Мэлли, я почувствовал, что чего-то не хватает. Мне хотелось провести больше тейкдаунов, больше проходов. Посмотрим, как пройдет наш бой с Кори. Если мы будем драться пять раундов, то это будет просто: я легко сделаю три тейкдауна. Я суммарно сделаю 100 тейкдаунов. Без проблем»

Бой Двалишвили и Сэндхагена пройдет в со-главном событии вечера на UFC 321. Для Мераба это будет третья защита титула в легчайшем дивизионе.