    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри«Лацио» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    Аспиналл видит Волкова фаворитом в поединке с Алмейдой

    Бои ММА UFC Жаилтон Алмейда Том Аспиналл Сборная России Сирил Ган Александр Волков
    Чемпион UFC в тяжелом дивизионе Том Аспиналл считает, что Александр Волков победит Жаилтона Алмейду на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

    Том Аспиналл
    Том Аспиналл

    «Я смотрю на это именно так и считаю, что все довольно очевидно. Честно говоря, я думал, что Волков выиграл бой у Гана. Александр сейчас в очень хорошей форме. Я считаю, что и Алмейда хорош.

    Но я недостаточно видел боев Алмейды, чтобы сказать, насколько он хорош на самом деле. На данный момент бы отдал предпочтение Волкову в их очном поединке»

    Александр Волков проиграл последний бой Сирилу Гану спорным раздельным решением. До этого «Драго» шел на серии из четырех выигранных поединков подряд.

