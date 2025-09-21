Аспиналл видит Волкова фаворитом в поединке с Алмейдой

Чемпион UFC в тяжелом дивизионе считает , чтопобедитна турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Я смотрю на это именно так и считаю, что все довольно очевидно. Честно говоря, я думал, что Волков выиграл бой у Гана. Александр сейчас в очень хорошей форме. Я считаю, что и Алмейда хорош.

Но я недостаточно видел боев Алмейды, чтобы сказать, насколько он хорош на самом деле. На данный момент бы отдал предпочтение Волкову в их очном поединке»

Александр Волков проиграл последний бой Сирилу Гану спорным раздельным решением. До этого «Драго» шел на серии из четырех выигранных поединков подряд.