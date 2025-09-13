Биспинг: Лопес поймает Силву, проведет яркую комбинацию и собьет его с ног

Диего Лопес Фото: globallookpress.com
«Я большой фанат Диего Лопеса. Мне нравится, как он боксирует, мне нравится его бокс, мне нравится его скорость. Про Силву скажу тоже самое. Но Джин наносит одиночные удары, в то время как Диего Лопес выстраивает красивые комбинации. И все же Диего Лопес победит, это мой выбор. Я думаю, он постоянно будет проводить комбинации. Да и на земле вполне сможет справиться с Джином. Я думаю, Диего проведет яркую комбинацию, поймает Джина и собьет с ног»
Лопес занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. За последние 6 поединков у него 5 побед и одно поражение.