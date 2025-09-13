Биспинг: Лопес поймает Силву, проведет яркую комбинацию и собьет его с ног

Спортивный комментатор UFC объяснил , за счет чегопобедитв главном событии на UFC Noche.

«Я большой фанат Диего Лопеса. Мне нравится, как он боксирует, мне нравится его бокс, мне нравится его скорость. Про Силву скажу тоже самое. Но Джин наносит одиночные удары, в то время как Диего Лопес выстраивает красивые комбинации. И все же Диего Лопес победит, это мой выбор. Я думаю, он постоянно будет проводить комбинации. Да и на земле вполне сможет справиться с Джином. Я думаю, Диего проведет яркую комбинацию, поймает Джина и собьет с ног»

Лопес занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. За последние 6 поединков у него 5 побед и одно поражение.