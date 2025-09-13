1-й таймХайденхайм — Боруссия ДортмундОнлайн
    «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 16:30
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М
    Биспинг: Лопес поймает Силву, проведет яркую комбинацию и собьет его с ног

    Бои ММА UFC Диего Лопес Майкл Биспинг
    Спортивный комментатор UFC Майкл Биспинг объяснил, за счет чего Диего Лопес победит Джина Силву в главном событии на UFC Noche.

    Диего Лопес
    Диего Лопес

    «Я большой фанат Диего Лопеса. Мне нравится, как он боксирует, мне нравится его бокс, мне нравится его скорость. Про Силву скажу тоже самое. Но Джин наносит одиночные удары, в то время как Диего Лопес выстраивает красивые комбинации. И все же Диего Лопес победит, это мой выбор. Я думаю, он постоянно будет проводить комбинации. Да и на земле вполне сможет справиться с Джином. Я думаю, Диего проведет яркую комбинацию, поймает Джина и собьет с ног»

    Лопес занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. За последние 6 поединков у него 5 побед и одно поражение.

