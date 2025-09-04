ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Арман Царукян встретится с Дэном Хукером в ноябре на турнире в Катаре

    Бои ММА UFC Арман Царукян Бенэил Дариуш Чарльз Оливейра Дэн Хукер Матеуш Гамрот
    Второй номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян проведет очередной поединок в промоушене против Дэна Хукера.

    Арман Царукян
    Арман Царукян

    Встреча состоится в формате трех раундов на турнире в Катаре 22 ноября. Арман подходит к данному противостоянию на серии из четырех выигранных боев подряд.

    В предыдущей встрече он одолел раздельным решением судей бывшего чемпиона легкого веса Чарльза Оливейру. Ранее Царукян победил нокаутом в первом раунде Бенеила Дариуша.

    Дэн Хукер сейчас занимает шестую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В последнем бою новозеландский боец победил раздельным решением судей представителя Польши Матеуша Гамрота.

