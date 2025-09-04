Арман Царукян встретится с Дэном Хукером в ноябре на турнире в Катаре

Второй номер рейтинга легкого дивизиона UFCпроведет очередной поединок в промоушене против

Встреча состоится в формате трех раундов на турнире в Катаре 22 ноября. Арман подходит к данному противостоянию на серии из четырех выигранных боев подряд.

В предыдущей встрече он одолел раздельным решением судей бывшего чемпиона легкого веса Чарльза Оливейру. Ранее Царукян победил нокаутом в первом раунде Бенеила Дариуша.

Дэн Хукер сейчас занимает шестую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В последнем бою новозеландский боец победил раздельным решением судей представителя Польши Матеуша Гамрота.