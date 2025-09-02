ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Уиттакер: В затяжном бою у Маддалены больше шансов, чем у Махачева

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Сборная России Ислам Махачев Джек Маддалена
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер объяснил, в чем у Джека Маддалены преимущество перед Исламом Махачевым.

    Ислам Махачев
    Ислам Махачев

    «Я думаю, что у Джека есть этот икс-фактор. У него есть мужество, упорство и решимость бороться с тейкдаунами. Бороться на земле, останавливать тейкдауны, к которым будет прибегать Ислам.

    В атакующей борьбе Джек лучше. Я думаю, что он победит даже в партере. У Джека больше шансов одержать победу затяжных в пяти раундах, чем у Ислама. С точки зрения навыков, у них обоих есть свои сильные стороны.

    Я не думаю, что кто-то из них в чем-то значительно превосходит другого. Ислам более лучший борец, но у Джека есть приемы в борьбе, которые могут ему угрожать, не говоря уже о том, что он хорошо боксирует и может заставить Махачева заплатить за все, что у него не получается», — добавил Уиттакер.

