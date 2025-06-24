ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес«Интер Майами» упустил победу над «Палмейрас», но не место в плей-офф: впереди дуэль Месси с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Аспиналл заявил, что станет лучшим тяжеловесом в истории UFC

    Бои ММА UFC Том Аспиналл Жаилтон Алмейда Сирил Ган Джон Джонс Дана Уайт 
    Новый чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поделился о своих планах после ухода недавнего обладателя титула Джона Джонса на пенсию.

    Том Аспиналл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Аспиналл

    «Я собираюсь поддерживать эту форму, как можно дольше. Я хочу стать лучшим тяжеловесом, который когда-либо ступал на землю. Я собираюсь защищать пояс столько раз, сколько смогу. Буду развлекать вас, ребята, и я, действительно, собираюсь отплатить всем, кто поддерживал меня в течение последнего года, последних пяти лет, последних десяти лет. Я очень ценю вашу поддержку. В будущем мы увидим активного чемпиона UFC в тяжелом весе»

    В воскресенье генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о планах встретиться с Аспиналлом в Лас-Вегасе во время Международной недели боев, чтобы обсудить его следующий поединок. Но глава лиги пока не стал называть конкретные имена.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» продолжит свой победный сериал
  • «Бенфика» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Выиграет ли «Бока» битву за плей-офф у «Бенфики»?
  • «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Челси» не заметит тунисцев
  • «Эсперанс» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сонего — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Носкова — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры