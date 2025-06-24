Аспиналл заявил, что станет лучшим тяжеловесом в истории UFC

Новый чемпион UFC в тяжелом весе поделился о своих планах после ухода недавнего обладателя титулана пенсию.

«Я собираюсь поддерживать эту форму, как можно дольше. Я хочу стать лучшим тяжеловесом, который когда-либо ступал на землю. Я собираюсь защищать пояс столько раз, сколько смогу. Буду развлекать вас, ребята, и я, действительно, собираюсь отплатить всем, кто поддерживал меня в течение последнего года, последних пяти лет, последних десяти лет. Я очень ценю вашу поддержку. В будущем мы увидим активного чемпиона UFC в тяжелом весе»

В воскресенье генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о планах встретиться с Аспиналлом в Лас-Вегасе во время Международной недели боев, чтобы обсудить его следующий поединок. Но глава лиги пока не стал называть конкретные имена.