Царукян: Поздравляю Гейджи с яркой карьерой, пускай, наслаждается уходом из ММА

Арман Царукян Фото: globallookpress.com
«Поздравляю Джастина Гейджи с яркой и насыщенной карьерой, пускай, он наслаждается своим уходом из ММА»
Накануне менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи может в ближайшее время завершить профессиональную карьеру, если ему не дадут титульный бой с победителем пары Оливейра-Топурия.
В последнем своем поединке Джастин единогласным решением одолел в реванше Рафаэля Физиева, которого также переиграл по очкам и в первой встрече. У Гейджи 3 победы за последних 4 боя.