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    Царукян: Поздравляю Гейджи с яркой карьерой, пускай, наслаждается уходом из ММА

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Джастин Гейджи Арман Царукян Илия Топурия Рафаэль Физиев
    Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян в соцсетях отреагировал на слухи о завершении карьеры бывшего временного чемпиона их дивизиона Джастина Гейджи.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Поздравляю Джастина Гейджи с яркой и насыщенной карьерой, пускай, он наслаждается своим уходом из ММА»

    Накануне менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи может в ближайшее время завершить профессиональную карьеру, если ему не дадут титульный бой с победителем пары Оливейра-Топурия.

    В последнем своем поединке Джастин единогласным решением одолел в реванше Рафаэля Физиева, которого также переиграл по очкам и в первой встрече. У Гейджи 3 победы за последних 4 боя.

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