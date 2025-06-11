Царукян: Поздравляю Гейджи с яркой карьерой, пускай, наслаждается уходом из ММА

Первый номер рейтинга легкого веса UFCв соцсетях отреагировал на слухи о завершении карьеры бывшего временного чемпиона их дивизиона

«Поздравляю Джастина Гейджи с яркой и насыщенной карьерой, пускай, он наслаждается своим уходом из ММА»

Накануне менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи может в ближайшее время завершить профессиональную карьеру, если ему не дадут титульный бой с победителем пары Оливейра-Топурия.

В последнем своем поединке Джастин единогласным решением одолел в реванше Рафаэля Физиева, которого также переиграл по очкам и в первой встрече. У Гейджи 3 победы за последних 4 боя.