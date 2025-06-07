ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиТоп-10 безработных тренеров прямо сейчас
  • 13:18
    • «Спортинг» хотел заплатить за Батракова 12 млн евро
    Все новости спорта

    Тренер Нганну сообщил о возможном возвращении Фрэнсиса в UFC

    Бои ММА UFC Франсис Нганну Сирил Ган
    Эрик Никсик, тренер чемпиона PFL в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, рассказал, почему камерунец хочет вернуться в UFC.

    Фрэнсис Нганну (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Нганну (слева)

    «Я знаю, что он вроде как просил о бое с Деонтеем Уайлдером, и если это произойдет, то отлично. Я просто чувствую, что тяжелая весовая категория в целом находится в плачевном состоянии, и я думаю, что если мы каким-то образом сможем все наладить, то у Фрэнсиса будет много вариантов. Не только в UFC, но и за его пределами. Но он может помочь восполнить пробел в звездном составе UFC. Откуда же у него мотивация? Дело не в деньгах, дело в соревновании, а лучшее соревнование — это UFC»

    Напомним, что в 2023 году Фрэнсис покинул UFC из-за недовольства своим финансовым положением. За последнюю победу над в промоушене над Сирилом Ганом Нганну получил 600 тысяч долларов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у Нидерландов проблемы в Финляндии?
  • Финляндия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сколько Англия забьет Андорре?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Соболенко обыграет Гауфф и станет чемпионкой Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Гауфф. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Смит — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Порту — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры