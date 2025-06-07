Тренер Нганну сообщил о возможном возвращении Фрэнсиса в UFC

, тренер чемпиона PFL в тяжелом весе рассказал , почему камерунец хочет вернуться в UFC.

«Я знаю, что он вроде как просил о бое с Деонтеем Уайлдером, и если это произойдет, то отлично. Я просто чувствую, что тяжелая весовая категория в целом находится в плачевном состоянии, и я думаю, что если мы каким-то образом сможем все наладить, то у Фрэнсиса будет много вариантов. Не только в UFC, но и за его пределами. Но он может помочь восполнить пробел в звездном составе UFC. Откуда же у него мотивация? Дело не в деньгах, дело в соревновании, а лучшее соревнование — это UFC»

Напомним, что в 2023 году Фрэнсис покинул UFC из-за недовольства своим финансовым положением. За последнюю победу над в промоушене над Сирилом Ганом Нганну получил 600 тысяч долларов.