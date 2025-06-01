Дана Уайт назвал бойца, с которым сложнее всего вести переговоры

Президент UFC рассказал , с кем из бойцов ему тяжелее всего работать на протяжении всей его спортивной деятельности.

«Я бы сказал, что самым сложным парнем, с которым я когда-либо имел дело, и все думают, что он мне не нравился, был Тайрон Вудли. Вроде бы привлекательный парень, у него неплохое телосложение, есть навыки и все такое, он становится чемпионом мира, обладает нокаутирующей силой, у него есть все необходимое, чтобы долго быть в этой игре. И даже больше, чем можно представить. Но с ним всегда приходилось напрягаться, и дело даже не в боях»

Вудли бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Тайрон завершил карьеру в ММА весной 2021 года, уйдя из промоушена на серии из четырех поражений подряд.