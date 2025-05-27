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    Эдвардс и Моралес могут подраться 13 сентября

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Гилберт Бернс Белал Мухаммад
    Бывший чемпион полусреднего веса UFC Леон Эдвардс может провести очередной поединок 13 сентября на турнире номерном UFC 320 в Мексике.

    Майкл Моралес (слева)
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    Майкл Моралес (слева)

    Наиболее вероятный оппонент — непобежденный Майкл Моралес, занимающий восьмую строчку в рейтинге весовой категории до 77 кг. Эдвардс на сегодняшний день идет четвертым в ростере.

    В предыдущем поединке «Рокки» проиграл удушающим приемом в четвертом раунде Шону Брэди, что стало для него первым досрочным поражением в UFC.

    До этого англичанин летом уступил единогласным решением судей Белалу Мухаммаду. Моралес в недавнем поединке нокаутировал в первом раунде бывшего претендента на титул Гилберта Бернса.

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