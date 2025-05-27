Эдвардс и Моралес могут подраться 13 сентября

Бывший чемпион полусреднего веса UFCможет провести очередной поединок 13 сентября на турнире номерном UFC 320 в Мексике.

Наиболее вероятный оппонент — непобежденный Майкл Моралес, занимающий восьмую строчку в рейтинге весовой категории до 77 кг. Эдвардс на сегодняшний день идет четвертым в ростере.

В предыдущем поединке «Рокки» проиграл удушающим приемом в четвертом раунде Шону Брэди, что стало для него первым досрочным поражением в UFC.

До этого англичанин летом уступил единогласным решением судей Белалу Мухаммаду. Моралес в недавнем поединке нокаутировал в первом раунде бывшего претендента на титул Гилберта Бернса.