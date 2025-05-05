Бой Сен-Дени и Альвареса на UFC 315 отменен

15-й номер рейтинга легкого дивизиона UFCснялся с поединка противна грядущем турнире UFC 315.

Испанский боец сообщил, что получил травму руки в рамках подготовки к противостоянию. Таким образом, Бенуа остался без соперника и поединок с Альваресом, вероятно, будет перенесен на другую дату.

Напомним, что Сен-Дени сейчас идет в UFC на серии из двух поражений подряд. В предыдущем поединке он проиграл техническим нокаутом Ренато Мойкано.

До этого аналогичным образом уступил Дастину Порье. Альварес последний поединок выиграл досрочно у Дракара Клозе. Испанец за 3 предыдущих встречи ни разу не проиграл.