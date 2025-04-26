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    Бой Усмана и Бакли возглавит турнир UFC Fight Night 257 в июне

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Камару Усман Хамзат Чимаев Хоакин Бакли
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман подерется в следующем поединке против Хоакина Бакли. Их поединок станет главным событием вечера 14 июня на турнире UFC Fight Night 257 в Аталанте.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    Усман сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге и идет на серии из трех поражений подряд. В предыдущем поединке в октябре 2023 года он уступил решением большинства Хамзату Чимаеву.

    Бакли располагается на шестой строчке в рейтинге дивизиона до 77 кг. Американский боец идет на серии из шести выигранных поединков.

    В предыдущей встрече он одолел техническим нокаутом Колби Ковингтона. До этого аналогичным образом победил бывшего претендента на титул в полусреднем весе Стивена Томпсона.

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