Брюс Баффер: Логан Пол боксировал и занимался борьбой, он смог драться в UFC

Легендарный октагон-анонсер смешанных единоборств считает , что звездный блогермог бы выступать в UFC.

«У него есть опыт в рестлинге. Не только в WWE, но и в профессиональном рестлинге, если я не ошибаюсь. Он довольно спортивный. Что можно сказать о Логане, так это то, что он превосходный спортсмен.

Он боксировал, он занимался борьбой. Если он будет правильно тренироваться для ММА, я думаю, он сможет выступать в UFC. Все зависит от того, с кем он будет драться.

Логан, если ты собираешься тренироваться с кем-то, тренируйся с лучшими. Один только вид Логана, входящего в октагон, привлек бы внимание его фанатов к этому виду спорта», — добавил Баффер.