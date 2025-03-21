Макгрегор в топ-3 фаворитов на пост президента Ирландии, по версии Polymarket

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
По данным портала, «Ноториус» третий фаворит, у него 11% шансов на победу. Напомним, что Макгрегор бывший чемпион UFC в полулегком и легком дивизионах.
Также на его счету одно поражение на профессиональном ринге. В последний раз Конор дрался летом 2021 года в UFC и тогда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье в их третьем поединке.
С тех пор ирландец стал совладельцем кулачного промоушена BKFC, открыл свой бренд пива и сигарет, а также заявил о желании принять участие в президентских выборах своей страны.