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    Макгрегор в топ-3 фаворитов на пост президента Ирландии, по версии Polymarket

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Бокс Дастин Порье
    Криптоплатформа Polymarket подсчитала шансы кандидатов на пост президента Ирландии в рамках предвыборной кампании, которая состоится 11 ноября 2025 года, и включила в число фаворитов Конора Макгрегора.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    По данным портала, «Ноториус» третий фаворит, у него 11% шансов на победу. Напомним, что Макгрегор бывший чемпион UFC в полулегком и легком дивизионах.

    Также на его счету одно поражение на профессиональном ринге. В последний раз Конор дрался летом 2021 года в UFC и тогда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье в их третьем поединке.

    С тех пор ирландец стал совладельцем кулачного промоушена BKFC, открыл свой бренд пива и сигарет, а также заявил о желании принять участие в президентских выборах своей страны.

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