Мурзаканов провалил допинг-тест и не будет выступать в UFC до мая

Непобежденный российский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом дивизионе UFC,дисквалифицирован на 4 месяца (сможет выступить не раньше, чем 1 мая).

Причиной тому стал проваленный допинг-тест. В крови россиянина был обнаружен метаболит, входящий в список запрещенных веществ. Отметим, что это уже второй подобный прецедент в карьере Азамата.

На сегодняшний день россиянин располагается на 12-й строчке в рейтинге полутяжелой весовой категории UFC. Свой последний поединок Мурзаканов провел 3 августа на турнире в Саудовской Аравии.

Тогда он одержал победу нокаутом во втором раунде над Алонзо Менифилдом. Всего за карьеру российский боец выиграл 14 поединков и не потерпел ни единого поражения.