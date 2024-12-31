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    Мурзаканов провалил допинг-тест и не будет выступать в UFC до мая

    Бои ММА UFC Сборная России Азамат Мурзаканов
    Непобежденный российский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом дивизионе UFC, Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на 4 месяца (сможет выступить не раньше, чем 1 мая).

    Азамат Мурзаканов
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    Азамат Мурзаканов

    Причиной тому стал проваленный допинг-тест. В крови россиянина был обнаружен метаболит, входящий в список запрещенных веществ. Отметим, что это уже второй подобный прецедент в карьере Азамата.

    На сегодняшний день россиянин располагается на 12-й строчке в рейтинге полутяжелой весовой категории UFC. Свой последний поединок Мурзаканов провел 3 августа на турнире в Саудовской Аравии.

    Тогда он одержал победу нокаутом во втором раунде над Алонзо Менифилдом. Всего за карьеру российский боец выиграл 14 поединков и не потерпел ни единого поражения.

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