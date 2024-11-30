Соннен: Боксерам, вызвавшим на бой Пола, должно быть стыдно

Бывший боец UFC, а ныне спортивный аналитик раскритиковал действующих профессиональных боксеров, которые бросили вызов на поединок, недавно победившего

«Я спрашиваю, вы хотите этого или готовы это сделать. Потому что это огромная разница. Откуда нам знать? Всем этим боксерам, которые вдруг набрались смелости, должно быть стыдно за себя. Никто не должен сегодня критиковать Джейка Пола за то, что он сделал. Я предлагаю вам провести турнир. Есть несколько довольно известных имен. Карл Фроч, Антони Тарвер, Дэвид Бенавидес и еще несколько человек, которые внезапно появились. Райан Гарсия появился из ниоткуда и тоже собирается драться с Полом»

Накануне Полу бросили вызовы ряд боксеров. В их число вошли Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Эдгар Берланга, Райан Гарсия и другие.