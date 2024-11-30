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    Соннен: Боксерам, вызвавшим на бой Пола, должно быть стыдно

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Райан Гарсия Джейк Пол Майк Тайсон Дэвид Бенавидес Сборная России Артур Бетербиев
    Бывший боец UFC, а ныне спортивный аналитик Чейл Соннен раскритиковал действующих профессиональных боксеров, которые бросили вызов на поединок Джейку Полу, недавно победившего Майка Тайсона.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Я спрашиваю, вы хотите этого или готовы это сделать. Потому что это огромная разница. Откуда нам знать? Всем этим боксерам, которые вдруг набрались смелости, должно быть стыдно за себя. Никто не должен сегодня критиковать Джейка Пола за то, что он сделал. Я предлагаю вам провести турнир. Есть несколько довольно известных имен. Карл Фроч, Антони Тарвер, Дэвид Бенавидес и еще несколько человек, которые внезапно появились. Райан Гарсия появился из ниоткуда и тоже собирается драться с Полом»

    Накануне Полу бросили вызовы ряд боксеров. В их число вошли Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Эдгар Берланга, Райан Гарсия и другие.

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