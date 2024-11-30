Хилл: Я доминировал над Тейшейрой, а Прохазка случайно победил его

Представитель топ-5 полутяжелого веса UFC и бывший обладатель титула заявил , чтослучайно стал чемпионом, а не заслуженно, в отличие от него самого.

«Это безумие. Мы говорим о парне, которого избивали в каждом бою. Прохазка стал чемпионом только потому, что Гловер Тейшейра совершил глупую ошибку, и он этим воспользовался. Я установил рекорд в бою с Гловером. Было полное доминирование, я не проиграл ни одного раунда, а Иржи едва выкарабкался. Мы можем говорить о выступлениях, о моем последнем выступлении — мы можем говорить о каждом выступлении. Я доминирую в каждом выступлении. Он выживает и побеждает. Мы не одинаковые»

Прохазка и Хилл проведут очный поединок 18 января на турнире UFC 311. Бойцы сейчас занимают вторую и третью строчки в рейтинге полутяжелого веса.