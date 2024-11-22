Кормье: UFC пока не стоит сводить Никала с более опытными бойцами

Спортивный комментаторсчитает, что непобежденному бойцу рано драться против топов среднего веса UFC.

«Бо сказал, что обиделся на мой комментарий, но я думаю, что он немного заблуждается. Он, возможно, неправильно понял, что я пытаюсь сказать. После этого боя, я скорее, пытаюсь сказать, что давайте не будем торопить его с боями против парней, которые гораздо опытнее, гораздо закаленнее в боях, гораздо лучше подготовлены к соревнованиям на высшем уровне.

Потому что это похоже на одну из тех ситуаций, когда молодого парня, подающего большие надежды, немного торопят. Мы не раз видели, как спортсмен выходит на сцену и поначалу так хорошо выступает, что его переполняют эмоции, и вы не знаете, что с ним делать»

В последнем бою Никал одолел решением Пола Крейга. Эта первая победа в карьере Бо по очкам. Всех предыдущих шестерых соперников в ММА американец финишировал.