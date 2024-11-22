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    Кормье: UFC пока не стоит сводить Никала с более опытными бойцами

    Бои ММА UFC Даниэль Кормье
    Спортивный комментатор Даниэль Кормье считает, что непобежденному бойцу Бо Никалу рано драться против топов среднего веса UFC.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

    «Бо сказал, что обиделся на мой комментарий, но я думаю, что он немного заблуждается. Он, возможно, неправильно понял, что я пытаюсь сказать. После этого боя, я скорее, пытаюсь сказать, что давайте не будем торопить его с боями против парней, которые гораздо опытнее, гораздо закаленнее в боях, гораздо лучше подготовлены к соревнованиям на высшем уровне.

    Потому что это похоже на одну из тех ситуаций, когда молодого парня, подающего большие надежды, немного торопят. Мы не раз видели, как спортсмен выходит на сцену и поначалу так хорошо выступает, что его переполняют эмоции, и вы не знаете, что с ним делать»

    В последнем бою Никал одолел решением Пола Крейга. Эта первая победа в карьере Бо по очкам. Всех предыдущих шестерых соперников в ММА американец финишировал.

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