Дана Уайт: Если Джонс не закончит карьеру, то подерется с Аспиналлом

, глава UFC, сообщил , что действующий чемпион промоушена в тяжелом весебудет драться спосле 309-го номерного турнира, если не примет решение завершить карьеру.

«Он не будет драться с Перейрой. Ведь Алекс был бойцом среднего веса, который перешел в полутяжелый вес. Он кикбоксер, который очень, очень хорошо проявил себя в ММА. Но его борьба даже близко не дотягивает до уровня Джона Джонса, а Джон Джонс намного крупнее него. Если Джон захочет снова драться и не закончит карьеру после боя со Стипе, он будет драться с Томом Аспиналлом»

Джон и Миочич возглавят кард турнира UFC 309 в битве за титул чемпиона в тяжелом весе. Напомним, что Том Аспиналл является обладателем временного пояса в этой категории.