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    Дана Уайт: Если Джонс не закончит карьеру, то подерется с Аспиналлом

    Бои ММА UFC Дана Уайт  Джон Джонс Алекс Перейра
    Дана Уайт, глава UFC, сообщил, что действующий чемпион промоушена в тяжелом весе Джон Джонс будет драться с Томом Аспиналлом после 309-го номерного турнира, если не примет решение завершить карьеру.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Он не будет драться с Перейрой. Ведь Алекс был бойцом среднего веса, который перешел в полутяжелый вес. Он кикбоксер, который очень, очень хорошо проявил себя в ММА. Но его борьба даже близко не дотягивает до уровня Джона Джонса, а Джон Джонс намного крупнее него. Если Джон захочет снова драться и не закончит карьеру после боя со Стипе, он будет драться с Томом Аспиналлом»

    Джон и Миочич возглавят кард турнира UFC 309 в битве за титул чемпиона в тяжелом весе. Напомним, что Том Аспиналл является обладателем временного пояса в этой категории.

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