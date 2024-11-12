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    Джонс готов провести бой за титул BMF против Перейры

    Бои ММА UFC Джон Джонс Алекс Перейра
    Действующий чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс предложил организовать поединок против Алекса Перейры за пояс BMF.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    «Круто драться за титул чемпиона в тяжелом весе еще раз, но я бы также охотно отказался от чемпионства в тяжелом весе. Я уже отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе. Я бы хотел уйти и из этой гонки на вершине, на моих собственных условиях, со здоровой головой на плечах, зарабатывая много денег.

    Мне нравится позиция, в которой я сейчас нахожусь. Поединок с Перейрой за пояс BMF — это было бы круто. У нас обоих по два пояса в двух весовых категориях, и в ночь нашего боя мы оба боролись бы за свой третий пояс, которым был бы BMF. Разве это не круто?»

    Напомним, что на UFC 309 Джонс встретится в октагоне с бывшим чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем. Их бой станет главным событием вечера.

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