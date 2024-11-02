Бой Перейры и Раунтри стал лучшим в октябре, по версии MMA Junkie

Американский авторитетный спортивный порталпризнал поединоклучшим боем в октябре.

Их противостояние состоялось на турнире UFC 307. На кону встречи стоял пояс чемпиона в полутяжелой весовой категории. Перейра одержал победу нокаутом в четвертом раунде.

Алекс провел третью удачную защиту титула в полутяжелом весе за 7 месяцев, что стало рекордом в истории дивизиона. Ранее в 2024 году бразилец нокаутировал Иржи Прохазку и Джамала Хилла.

Также в число номинантов на звание лучшего боя октября вошли противостояние Топурии и Холлуэя, а также поединок Оролбая с Ребецки. Обе битвы состоялись на недавнем турнире UFC 308 в Абу-Даби.