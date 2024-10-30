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    Браун объяснил, почему звание бойца года должен получить Топурия, а не Перейра

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй Алекс Перейра
    Именитый ветеран полусреднего дивизиона UFC Мэтт Браун считает, что Илия Топурия заслужил звание «боец года» больше, нежели Алекс Перейра.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    «Алекс не нокаутировал трех лучших бойцов в своем весе. Илия нокаутировал двух лучших бойцов в своем весе. Какими бы хорошими ни были те парни, с которыми дрался Алекс, они не были Холлоуэем или Волкановски. Не думаю, что кто-то на этой планете ожидал, что кто-то сделает то, что сделал Илия. Если бы Алекс сделал это с Джоном Джонсом, мы бы сказали: хорошо, дружище, ты заслужил это. Но Алекс победил доступных ему парней. А Илия победил двух легенд в истории этого вида спорта и обоих нокаутировал»

    В субботу на UFC 308 Топурия стал первым, кто нокаутировал Макса Холлоуэя в рамках первой защиты своего титула в полулегком весе после того, как в феврале победил бывшего чемпиона Александра Волкановски.

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