Браун объяснил, почему звание бойца года должен получить Топурия, а не Перейра

Именитый ветеран полусреднего дивизиона UFC считает , чтозаслужил звание «боец года» больше, нежели

«Алекс не нокаутировал трех лучших бойцов в своем весе. Илия нокаутировал двух лучших бойцов в своем весе. Какими бы хорошими ни были те парни, с которыми дрался Алекс, они не были Холлоуэем или Волкановски. Не думаю, что кто-то на этой планете ожидал, что кто-то сделает то, что сделал Илия. Если бы Алекс сделал это с Джоном Джонсом, мы бы сказали: хорошо, дружище, ты заслужил это. Но Алекс победил доступных ему парней. А Илия победил двух легенд в истории этого вида спорта и обоих нокаутировал»

В субботу на UFC 308 Топурия стал первым, кто нокаутировал Макса Холлоуэя в рамках первой защиты своего титула в полулегком весе после того, как в феврале победил бывшего чемпиона Александра Волкановски.