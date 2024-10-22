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    Анкалаев и Холлоуэй улучшили позиции в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Макс Холлоуэй Иржи Прохазка Пауло Коста
    По окончании прошедшего турнира в Лас-Вегасе в рейтингах UFC произошли очередные изменения. Магомед Анкалаев поднялся на первую строчку в полутяжелом весе и делит ее с Иржи Прохазкой.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    Макс Холлоуэй отыграл 4 позиции в легком весе и теперь занял пятое место. Энтони Эрнандез после победы над Мишелем Перейрой поднялся на 12-ю строчку в ростере средневесов.

    Пауло Коста в этом же дивизионе опустился с девятого на десятое место. Асу Алмабаев теперь седьмой номер в наилегчайшем весе, а его поверженный соперник Матеус Николау ныне замыкает в топ-10.

    Недавний претендент на титул полутяжелого веса UFC Халил Раунтри обошел Волкана Оздемира и теперь располагается на седьмой позиции.

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