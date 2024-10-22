Анкалаев и Холлоуэй улучшили позиции в рейтингах UFC

По окончании прошедшего турнира в Лас-Вегасе в рейтингах UFC произошли очередные изменения.поднялся на первую строчку в полутяжелом весе и делит ее с

Макс Холлоуэй отыграл 4 позиции в легком весе и теперь занял пятое место. Энтони Эрнандез после победы над Мишелем Перейрой поднялся на 12-ю строчку в ростере средневесов.

Пауло Коста в этом же дивизионе опустился с девятого на десятое место. Асу Алмабаев теперь седьмой номер в наилегчайшем весе, а его поверженный соперник Матеус Николау ныне замыкает в топ-10.

Недавний претендент на титул полутяжелого веса UFC Халил Раунтри обошел Волкана Оздемира и теперь располагается на седьмой позиции.