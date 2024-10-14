В команде Хэйни выдвинули условие для реванша с Гарсией

Девин Хэйни Фото: globallookpress.com
«Значит, просить Райана зарегистрироваться в VADA сейчас — это глупая просьба? Мы так не думаем. У нас есть 6 месяцев до боя. Гарсия должен быть чистым за 6 месяцев до поединка, чтобы драться с нами во второй раз»
Первый поединок Хэйни проиграл Гарсии решением большинства в апреле этого года, но Райан в итоге провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 12 месяцев.
За Девином остался титул чемпиона мира WBC, а результат поединка аннулировали. Хэйни до сих пор непобежденный боксер с 31-м выигрышем на профессиональном ринге.