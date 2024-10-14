В команде Хэйни выдвинули условие для реванша с Гарсией

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«Значит, просить Райана зарегистрироваться в VADA сейчас — это глупая просьба? Мы так не думаем. У нас есть 6 месяцев до боя. Гарсия должен быть чистым за 6 месяцев до поединка, чтобы драться с нами во второй раз»

Первый поединок Хэйни проиграл Гарсии решением большинства в апреле этого года, но Райан в итоге провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 12 месяцев.

За Девином остался титул чемпиона мира WBC, а результат поединка аннулировали. Хэйни до сих пор непобежденный боксер с 31-м выигрышем на профессиональном ринге.