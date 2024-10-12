Бывший соперник Бивола объяснил, почему Бетербиев победит Дмитрия

Британский боксер-полутяжеловес, недавний соперник уверен , что Дмитрий проиграет поединокза звание абсолютного чемпиона в их категории.

«Я смог отразить гораздо больше ударов Бивола, чем предполагал. Бивол хорош в комбинационных ударах, и он быстро подходит на расстояние удара. Не успеешь оглянуться, как он уже там. Бетербиев в отличие от него постоянно идет вперед. Он очень хорош в боксе. У него была долгая любительская карьера. Он повидал много стилей. Да, я ставлю на победу Бетербиева. Пока у Бетербиева много, чего осталось в запасе, и он не постарел. Я верю, что Бетербиев доберется до Бивола»

Линдон Артур дрался с Биволом 23 декабря прошлого года и проиграл ему единогласным решением судей. Тогда Дмитрий одержал 22-ю победу на профессиональном ринге.