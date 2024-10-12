ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • 13:30
    • Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
  • 13:56
    • «Уфа» уступила с разгромным счетом «Черноморцу»
    Все новости спорта

    Бывший соперник Бивола объяснил, почему Бетербиев победит Дмитрия

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Британский боксер-полутяжеловес Линдон Артур, недавний соперник Бивола, уверен, что Дмитрий проиграет поединок Артуру Бетербиеву за звание абсолютного чемпиона в их категории.

    Дмитрий Бивол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Бивол

    «Я смог отразить гораздо больше ударов Бивола, чем предполагал. Бивол хорош в комбинационных ударах, и он быстро подходит на расстояние удара. Не успеешь оглянуться, как он уже там. Бетербиев в отличие от него постоянно идет вперед. Он очень хорош в боксе. У него была долгая любительская карьера. Он повидал много стилей. Да, я ставлю на победу Бетербиева. Пока у Бетербиева много, чего осталось в запасе, и он не постарел. Я верю, что Бетербиев доберется до Бивола»

    Линдон Артур дрался с Биволом 23 декабря прошлого года и проиграл ему единогласным решением судей. Тогда Дмитрий одержал 22-ю победу на профессиональном ринге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
  • Бивол — Бетербиев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Испания остановит Данию?!
  • Испания — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры