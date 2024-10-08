Нуньес намекнула на возвращение в UFC: Дана Уайт, позвони мне

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весев соцсетях намекнула на возобновление карьеры в смешанных единоборствах.

«Дана Уайт, позвони мне пожалуйста. Я так скучаю…»

Аманда Нуньес первая женщина, ставшая двойной чемпионкой UFC. Помимо титула в категории до 61 кг она также брала пояс в полулегком весе. Свою профессиональную карьеру «Львица» завершила в 2023 году.

Тогда она одолела единогласным решением судей Ирен Алдану после того, как вернула себе титул в противостоянии с Джулианной Пеньей.

Всего в активе Аманды 23 победы и 5 поражений в смешанных единоборствах. В UFC она выступала с 2013 по 2023 год.