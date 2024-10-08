Али Абдель-Азиз: Макгрегор отказывался от боя с Гейджи минимум 5 раз

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал , сколько раз бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхотказался от боя с

«Давайте будем честными, Конор Макгрегор никогда не будет драться с Гейджи. Ему предлагали этот бой, как минимум, 5 раз. Как минимум, 5 предложений. Он никогда не хотел иметь ничего общего с Джастином Гейджи. Он сказал, что причина, по которой он не хотел драться с Джастином, заключалась в том, что Джастин ранее плохо отзывался о нем в соцсетях. Я думаю, Макгрегор просто не хотел проигрывать нашей команде»

Гейджи на данный момент идет четвертым в рейтинге легкой категории UFC. В последнем поединке Джастин уступил нокаутом Максу Холлоуэю в битве за титул BMF.