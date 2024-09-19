Тренер Сен-Пьера считает Мераба Двалишвили скучным чемпионом

, тренер бывшего двойного чемпиона UFC раскритиковал стильи отсутствие досрочных побед в его в статистике.

«Его рекорд досрочных побед ужасен, ребята. Я должен быть честен. Он новый чемпион мира, я думаю, он потрясающий боец. Ты сбиваешь всех с ног, но почему ты никогда не финишируешь соперников? Если он этого не сделает, болельщики устанут от него. Им надоест, что он бегает по клетке и просто сбивает людей с ног. Мераб должен развлекать толпу, он должен показать, что умеет заканчивать бои досрочно. Если он этого не сделает, это может иметь катастрофические последствия для его карьеры»

Двалишвили сейчас идет на серии из 11-ти выигранных поединков кряду в UFC. На данном отрезке Мераб одержал только одну досрочную победу техническим нокаутом над Марлоном Мораисом в сентябре 2021 года.