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    Дана Уайт утвердил Аспиналла запасным в бою Джонса и Миочича

    Бои ММА UFC Дана Уайт  Джон Джонс
    Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл, по словам Даны Уайта, станет запасным в титульном противостоянии между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Да, Том Аспиналл следующий в очереди на все, что произойдет после этого боя. Он будет первым, кому позвонят, если бой за титул чемпиона в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем потребует замены»

    Аспиналл в июле на турнире UFC 305 победил нокаутом в первом раунде Кертиса Блэйдса и провел первую удачную защиту временного титула.

    Напомним, что чемпионом лиги в тяжелом весе является Джон Джонс. Его поединок с экс-обладателем пояса Стипе Миочичем пройдет в ноябре на турнире UFC 309.

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