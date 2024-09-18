Дана Уайт утвердил Аспиналла запасным в бою Джонса и Миочича

Том Аспиналл Фото: globallookpress.com
«Да, Том Аспиналл следующий в очереди на все, что произойдет после этого боя. Он будет первым, кому позвонят, если бой за титул чемпиона в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем потребует замены»
Аспиналл в июле на турнире UFC 305 победил нокаутом в первом раунде Кертиса Блэйдса и провел первую удачную защиту временного титула.
Напомним, что чемпионом лиги в тяжелом весе является Джон Джонс. Его поединок с экс-обладателем пояса Стипе Миочичем пройдет в ноябре на турнире UFC 309.